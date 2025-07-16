В США прокомментировали реакцию России на ультиматум Трампа по Украине

Россия не испытывает беспокойства по поводу ультиматума президента США Дональда Трампа, касающегося конфликта на Украине. Об этом сообщает LIFE.RU со ссылкой на американскую газету The New York Times. В статье акцентируется внимание на том, что Москва продолжает стремиться к своим военным целям, невзирая на внешнее давление. По данным источников газеты, близких к Кремлю, президент Владимир Путин уверен в своих военных целях и не намерен останавливаться без значительных уступок со стороны Украины. Москва продолжает заявлять о готовности к прямым переговорам с Киевом, однако, как отмечают в Вашингтоне, прогресс в этих переговорах остается незначительным. Ранее Трамп угрожал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

Россия не испытывает беспокойства по поводу ультиматума президента США Дональда Трампа, касающегося конфликта на Украине. Об этом сообщает LIFE.RU со ссылкой на американскую газету The New York Times.

В статье акцентируется внимание на том, что Москва продолжает стремиться к своим военным целям, невзирая на внешнее давление.

По данным источников газеты, близких к Кремлю, президент Владимир Путин уверен в своих военных целях и не намерен останавливаться без значительных уступок со стороны Украины.

Москва продолжает заявлять о готовности к прямым переговорам с Киевом, однако, как отмечают в Вашингтоне, прогресс в этих переговорах остается незначительным.

Ранее Трамп угрожал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press