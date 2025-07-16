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В РЖД рассказали о планируемых обновлениях для комфорта пассажиров
Компания планирует обновить подвижной состав, представив новые типы вагонов: плацкарт, СВ, вагоны с местами-капсулами и увеличенный ресторан. В настоящее время готов к запуску вагон купе. Планируется, что плацкартные вагоны появятся в 2026 году, а вагоны с капсульными местами — в 2028 году. Последние будут оснащены капсулами, расположенными в шахматном порядке. Кроме того, РЖД намерены выдавать детям в поездах наборы для творчества, включающие карандаши и раскраски. Компания также рассматривает возможность внедрения услуг по стирке белья, организации гладильных комнат и ресепшн в туристических поездах. На данный момент такие опции доступны в поезде «Жемчужина Кавказа».

Замгендиректора РЖД Иван Колесников рассказал, что компания планирует обновить подвижной состав, представив новые типы вагонов: плацкарт, СВ, вагоны с местами-капсулами и увеличенный ресторан. Об этом передает РИА Новости.

В настоящее время готов к запуску вагон купе.

Планируется, что плацкартные вагоны появятся в 2026 году, а вагоны с капсульными местами — в 2028 году. Последние будут оснащены капсулами, расположенными в шахматном порядке.

Кроме того, РЖД намерены выдавать детям в поездах наборы для творчества, включающие карандаши и раскраски.

Компания также рассматривает возможность внедрения услуг по стирке белья, организации гладильных комнат и ресепшн в туристических поездах. На данный момент такие опции доступны в поезде «Жемчужина Кавказа».