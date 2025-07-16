В рязанском агроуниверситете рассказали о прохождении практики студентами

15 июля преподаватели Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева встретились со студентами факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, которые проходят производственную практику в составе зооветеринарного отряда, в АО «Рассвет» Рязанского района.

Во время работы в хозяйстве будущие ветврачи проводят ежедневный клинический осмотр и диагностику заболеваний сельскохозяйственных животных, вместе со старшими наставниками занимаются их лечением, а также оказывают помощь при проведении противоэпизоотических мероприятий. Обучающиеся по направлению «Зоотехния» ухаживают за молодняком молочного стада, проводят контрольные дойки и анализ молока на жир-белок, занимаются обмером и биркованием телят, составляют рационы кормления, осваивают необходимые программы.

23 июня университет проводил студентов на помощь труженикам села Рязанской области, которые приступили к работам на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса, технического облуживания и ремонта сельхозтехники, в энергетической отрасли, банковской сфере.

На сегодняшний день в 15-ти районах региона на предприятиях АПК в составе девяти сводных специализированных отрядов более 200 студентов продолжают работать в поле, подготавливать сельскохозяйственную технику к уборочной кампании, проводят лечебно-профилактическую работу с животными, ухаживают и доят молочный скот, оказывают практическую помощь молокоперерабатывающим предприятиям, мясокомбинатам и хлебозаводам, занимаются благоустройством заповедных территорий и ландшафтным дизайном, лесовосстановлением ценных лесных культур региона.

Свою работу продолжает выполнять волонтерский ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность». Он занимается популяризацией гуманного и ответственного отношение к бездомным животным, оказывает помощь зоозащитным организациям города, участвует в благотворительных проектах и акциях по своей направленности.