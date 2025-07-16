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В Рязанской области прорвало плотину, власти отказались делать ремонт
Плотину прорвало в поселке Октябрьский Михайловского района. «Помогите нашей беде! Поселок остался без нашей любимой реки, вода ушла. Помогите восстановить плотину и реку», — попросила о помощи рязанка 13 июля. 16 июля аккаунт Михайловского муниципального округа ответил ей, что «указанное сооружение не является их собственностью», поэтому провести ремонт «на данном объекте они не могут».

В Рязанской области прорвало плотину на реке Проня, власти отказались делать ремонт из-за того, что у сооружения неизвестен собственник. Комментарии об этом появились в соцсетях.

Плотину прорвало в поселке Октябрьский Михайловского района.

«Помогите нашей беде! Поселок остался без нашей любимой реки, вода ушла. Помогите восстановить плотину и реку», — попросила о помощи рязанка 13 июля.

16 июля аккаунт Михайловского муниципального округа ответил ей, что «указанное сооружение не является их собственностью», поэтому провести ремонт «на данном объекте они не могут».

На вопрос, кто в таком случае должен отремонтировать плотину рязанке еще не ответили.