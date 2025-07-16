В Рязанской области пройдут рейды по поиску автомобилей с подложными номерами

В среду, 16 июля, в Рязанской области пройдут рейды. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях. Сотрудники полиции проведут в регионе комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с подложными номерами. Также во время рейдов будут искать автомобили без регистрации.