В Рязанской области произошло лобовое ДТП

Авария случилась в Касимове на улице Восточной. Там столкнулись две легковушки. Автомобили получили серьезные механические повреждения и почти полностью перекрыли проезжую часть. Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.