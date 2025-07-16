В Рязанской области произошло лобовое ДТП
Авария случилась в Касимове на улице Восточной. Там столкнулись две легковушки. Автомобили получили серьезные механические повреждения и почти полностью перекрыли проезжую часть. Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.
В Рязанской области произошло лобовое ДТП. Об этом в среду, 16 июля, сообщает Telegram-канал «Автоклуб Касимов».
Авария случилась в Касимове на улице Восточной. Там столкнулись две легковушки. Автомобили получили серьезные механические повреждения и почти полностью перекрыли проезжую часть.
Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.