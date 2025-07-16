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В Рязанской области цыган украл у женщины коз и барана
Инцидент произошел в селе Горлово в Скопинском районе. 51-летняя местная жительница на пару дней уехала из дома и отпустила животных на самовыпас, так как была уверена, что они не смогут далеко уйти, а соседи не способны на кражу. Во время ее отсутствия в село приехал 29-летний цыган из Михайлова, увидел гуляющих коз и барана, погрузил их в свою машину и скрылся. Отмечается, что ранее мужчина был судим за кражу и грубое нарушение ПДД. Выяснилось, что мужчина прибыл в село, чтобы найти что-то, что можно украсть. Там ему и попались три козы и баран. Одну из украденных коз и барана после кражи убили. Двух оставшихся животных полицейские вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области цыган украл у женщины коз и барана. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в селе Горлово в Скопинском районе. 51-летняя местная жительница на пару дней уехала из дома и отпустила животных на самовыпас, так как была уверена, что они не смогут далеко уйти, а соседи не способны на кражу.

Во время ее отсутствия в село приехал 29-летний цыган из Михайлова, увидел гуляющих коз и барана, погрузил их в свою машину и скрылся. Отмечается, что ранее мужчина был судим за кражу и грубое нарушение ПДД.

Выяснилось, что мужчина прибыл в село, чтобы найти что-то, что можно украсть. Там ему и попались три козы и баран.

Одну из украденных коз и барана после кражи убили. Двух оставшихся животных полицейские вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело.