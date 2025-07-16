В Рязани врачи спасли новорожденного с редкой патологией

При рождении у мальчика обнаружили диафрагмальную грыжу. В минздраве объяснили, что это тяжелый врожденный порок развития. В диафрагме ребенка было большое отверстие, через которое практически весь кишечник проник в плевральную полость, то есть оказался в грудной клетке. Отмечается, что патология представляла смертельную опасность для ребенка. «Могло произойти ущемление кишечника, вплоть до некроза. Кроме того, сдавленное легкое не давало возможности нормально дышать», — рассказали в минздраве. В министерстве отметили, что обычно такие операции проводятся в федеральных клиниках. Но времени на транспортировку маленького пациента не оставалось, поэтому операцию провели хирурги рязанской ОДКБ.

В Рязани врачи спасли новорожденного с редкой патологией. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

При рождении у мальчика обнаружили диафрагмальную грыжу. В минздраве объяснили, что это тяжелый врожденный порок развития. В диафрагме ребенка было большое отверстие, через которое практически весь кишечник проник в плевральную полость, то есть оказался в грудной клетке.

Отмечается, что патология представляла смертельную опасность для ребенка.

«Могло произойти ущемление кишечника, вплоть до некроза. Кроме того, сдавленное легкое не давало возможности нормально дышать», — рассказали в минздраве.

В министерстве отметили, что обычно такие операции проводятся в федеральных клиниках. Но времени на транспортировку маленького пациента не оставалось, поэтому операцию провели хирурги рязанской ОДКБ.

Мальчика спасли. Он прошел тяжелый послеоперационный период, так как его организм «не понимал» свою новую, правильную структуру.

«С малышом работала мультидисциплинарная команда врачей ОДКБ. К хирургам присоединились реаниматологи, неонатологи, другие специалисты. Сейчас ребенок уже дома», — заключили в сообщении.

Фото: рязанский минздрав