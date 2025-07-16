В Рязани проверили уличные торговые точки
Отмечается, что рейды провели вместе с сотрудниками административно-технической инспекции. У хозяина овощной палатки на улице Васильевской, 16 не было разрешающих документов на ведение торговли.
В Рязани проверили уличные торговые точки. Об этом сообщается в группе «Русской Общины».
Отмечается, что рейды провели вместе с сотрудниками административно-технической инспекции.
У хозяина овощной палатки на улице Васильевской, 16 не было разрешающих документов на ведение торговли.