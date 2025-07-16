В Рязани легковушка врезалась в дорожное ограждение
Авария произошла утром в среду, 16 июля, в рязанской Горроще. На повороте на улицу Весеннюю легковушка врезалась в дорожное ограждение. На месте работают медики. Официальной информации о происшествии нет.
В Рязани легковушка врезалась в дорожное ограждение. Об этом сообщает паблик «ДТП|Аварии|Рязань».
Авария произошла утром в среду, 16 июля, в рязанской Горроще. На повороте на улицу Весеннюю легковушка врезалась в дорожное ограждение.
На месте работают медики. Официальной информации о происшествии нет.