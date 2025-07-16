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В России предложили платить учителям 1 млн рублей за 10-летний стаж
В России предложили ввести учительский капитал в размере 1 миллиона рублей для поддержки педагогов. Об этом пишет «Газета. ру». С инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Александр Чернышов, обратившись к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. По предложению, сертификаты на 1 миллион рублей будут предоставляться учителям, имеющим стаж работы не менее 10 лет. Полученные средства можно будет использовать для различных целей: погашения ипотечного кредита, первоначального взноса по ипотеке, оплаты образования как самих учителей, так и их детей, а также для формирования пенсионных накоплений. Эта мера направлена на улучшение финансового положения педагогов и повышение привлекательности профессии.

В России предложили ввести учительский капитал в размере 1 миллиона рублей для поддержки педагогов. Об этом пишет «Газета. ру».

С инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Александр Чернышов, обратившись к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. По предложению, сертификаты на 1 миллион рублей будут предоставляться учителям, имеющим стаж работы не менее 10 лет.

Полученные средства можно будет использовать для различных целей: погашения ипотечного кредита, первоначального взноса по ипотеке, оплаты образования как самих учителей, так и их детей, а также для формирования пенсионных накоплений. Эта мера направлена на улучшение финансового положения педагогов и повышение привлекательности профессии.