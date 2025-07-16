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В России предложили бесплатное обучение для 9-классников, не сдавших ГИА
Группа депутатов различных фракций внесла в Госдуму законопроект, который предлагает бесплатное обучение по рабочим профессиям для девятиклассников, не сдавших государственную итоговую аттестацию (ГИА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, размещенный в электронной базе Госдумы. Согласно предложению, учащиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА, смогут пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих. Перечень доступных профессий будет определяться региональными властями. Авторы законопроекта подчеркивают, что часто девятиклассники, не сдавшие экзамен, теряют почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации. В связи с этим предлагается предоставить возможность пройти профессиональное обучение, сдать квалификационный экзамен и, по итогам освоения школьной программы, получить не только аттестат об основном общем образовании, но и свидетельство о квалификации. «Эти меры направлены на то, чтобы помочь молодым людям не терять время и получать востребованные навыки», — отметили депутаты.

Группа депутатов различных фракций внесла в Госдуму законопроект, который предлагает бесплатное обучение по рабочим профессиям для девятиклассников, не сдавших государственную итоговую аттестацию (ГИА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, размещенный в электронной базе Госдумы.

Согласно предложению, учащиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА, смогут пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих. Перечень доступных профессий будет определяться региональными властями.

Авторы законопроекта подчеркивают, что часто девятиклассники, не сдавшие экзамен, теряют почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации. В связи с этим предлагается предоставить возможность пройти профессиональное обучение, сдать квалификационный экзамен и, по итогам освоения школьной программы, получить не только аттестат об основном общем образовании, но и свидетельство о квалификации.

«Эти меры направлены на то, чтобы помочь молодым людям не терять время и получать востребованные навыки», — отметили депутаты.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС