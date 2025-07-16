В Киеве заявили, что готовы продолжать диалог с Москвой в любое время

Киев готов продолжать диалог с Москвой в любое время и в любом месте, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом пишет NEWS.ru. В своем комментарии он подчеркнул важность обсуждения перемирия на переговорах, добавив, что это поможет избежать боевых действий на земле, воде и в воздухе. Сибига прокомментировал недавние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости побуждения Украины к продолжению прямых переговоров. Министр отметил, что для Украины ключевым моментом является установление перемирия, после чего можно будет обсудить другие аспекты урегулирования конфликта. Кроме того, Сибига напомнил о задачах, поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским перед дипломатами в условиях «месяца давления на Россию». Он отметил, что главной целью является нанесение «разрушительных экономических ударов» по Москве, включая снижение потолка цены на российскую нефть и усиление санкций.

Киев готов продолжать диалог с Москвой в любое время и в любом месте, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом пишет NEWS.ru.

В своем комментарии он подчеркнул важность обсуждения перемирия на переговорах, добавив, что это поможет избежать боевых действий на земле, воде и в воздухе.

Сибига прокомментировал недавние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости побуждения Украины к продолжению прямых переговоров. Министр отметил, что для Украины ключевым моментом является установление перемирия, после чего можно будет обсудить другие аспекты урегулирования конфликта.

Кроме того, Сибига напомнил о задачах, поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским перед дипломатами в условиях «месяца давления на Россию». Он отметил, что главной целью является нанесение «разрушительных экономических ударов» по Москве, включая снижение потолка цены на российскую нефть и усиление санкций.

Фото: Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press