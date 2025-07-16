В Госдуме приняли закон, направленный на борьбу с борщевиком

Вводится понятие «опасные виды инвазивных растений». Такого типа растения обитают за пределами своего естественного ареала. Их распространение и численность могут создавать угрозу окружающей среде, а также жизни или здоровью граждан. Помимо этого, такие растения препятствует сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и могут причинять вред отдельным отраслям экономики.

В Госдуме приняли закон, направленный на борьбу с борщевиком. Документ опубликован на портале правовых актов.

Вводится понятие «опасные виды инвазивных растений». Такого типа растения обитают за пределами своего естественного ареала. Их распространение и численность могут создавать угрозу окружающей среде, а также жизни или здоровью граждан.

Помимо этого, такие растения препятствует сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и могут причинять вред отдельным отраслям экономики.