В Госдуме предложили сделать ставку по ипотеке разной в зависимости от региона

В Госдуме предложили сделать ставку по ипотеке разной в зависимости от региона проживания и количества детей. Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он отметил, что текущая система с «плоскими» ставками не учитывает различия в доходах граждан и условиях жизни в разных регионах страны. По словам Володина, одинаковая ставка по ипотечным кредитам не учитывает реальную ситуацию на рынке жилья, особенно в сельских районах, где отсутствует развитая инфраструктура и жилье. Он подчеркнул необходимость создания условий для улучшения жилищных ситуаций в регионах и предложил пересмотреть подход к ипотечным ставкам с учетом числа детей у заемщиков.

В Госдуме предложили сделать ставку по ипотеке разной в зависимости от региона проживания и количества детей. Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он отметил, что текущая система с «плоскими» ставками не учитывает различия в доходах граждан и условиях жизни в разных регионах страны.

По словам Володина, одинаковая ставка по ипотечным кредитам не учитывает реальную ситуацию на рынке жилья, особенно в сельских районах, где отсутствует развитая инфраструктура и жилье. Он подчеркнул необходимость создания условий для улучшения жилищных ситуаций в регионах и предложил пересмотреть подход к ипотечным ставкам с учетом числа детей у заемщиков.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ