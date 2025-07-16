Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
24°
Птн, 18
26°
Сбт, 19
23°
ЦБ USD 77.96 0 17/07
ЦБ EUR 90.56 -0.59 17/07
Нал. USD 79.00 / 79.50 16/07 18:30
Нал. EUR 91.92 / 92.00 16/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
2 302
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
17 902
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
10 884
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 021
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили сделать ставку по ипотеке разной в зависимости от региона
В Госдуме предложили сделать ставку по ипотеке разной в зависимости от региона проживания и количества детей. Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он отметил, что текущая система с «плоскими» ставками не учитывает различия в доходах граждан и условиях жизни в разных регионах страны. По словам Володина, одинаковая ставка по ипотечным кредитам не учитывает реальную ситуацию на рынке жилья, особенно в сельских районах, где отсутствует развитая инфраструктура и жилье. Он подчеркнул необходимость создания условий для улучшения жилищных ситуаций в регионах и предложил пересмотреть подход к ипотечным ставкам с учетом числа детей у заемщиков.

В Госдуме предложили сделать ставку по ипотеке разной в зависимости от региона проживания и количества детей. Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он отметил, что текущая система с «плоскими» ставками не учитывает различия в доходах граждан и условиях жизни в разных регионах страны.

По словам Володина, одинаковая ставка по ипотечным кредитам не учитывает реальную ситуацию на рынке жилья, особенно в сельских районах, где отсутствует развитая инфраструктура и жилье. Он подчеркнул необходимость создания условий для улучшения жилищных ситуаций в регионах и предложил пересмотреть подход к ипотечным ставкам с учетом числа детей у заемщиков.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ