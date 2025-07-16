В Госдуме предложили лишать гражданства за уклонение от воинского учета

Изменения предлагается внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Документ устанавливает, что военкоматы смогут выносить заключение в отношении тех, кто уклонился от воинского учета без уважительной причины. Ожидается, что это заключение в течение пяти рабочих дней будет направляться в территориальный орган МВД для принятия решения о лишении приобретенного гражданства РФ.

В Госдуме предложили лишать гражданства за уклонение от воинского учета. Документ опубликован в электронной базе.

Изменения предлагается внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».

Документ устанавливает, что военкоматы смогут выносить заключение в отношении тех, кто уклонился от воинского учета без уважительной причины.

Ожидается, что это заключение в течение пяти рабочих дней будет направляться в территориальный орган МВД для принятия решения о лишении приобретенного гражданства РФ.