В Госдуме предложили лишать гражданства за уклонение от воинского учета
Изменения предлагается внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Документ устанавливает, что военкоматы смогут выносить заключение в отношении тех, кто уклонился от воинского учета без уважительной причины. Ожидается, что это заключение в течение пяти рабочих дней будет направляться в территориальный орган МВД для принятия решения о лишении приобретенного гражданства РФ.
В Госдуме предложили лишать гражданства за уклонение от воинского учета. Документ опубликован в электронной базе.
Изменения предлагается внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».
Документ устанавливает, что военкоматы смогут выносить заключение в отношении тех, кто уклонился от воинского учета без уважительной причины.
Ожидается, что это заключение в течение пяти рабочих дней будет направляться в территориальный орган МВД для принятия решения о лишении приобретенного гражданства РФ.