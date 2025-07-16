В Apple рассказали, что iPhone 17 Pro и Pro Max лишатся титановых рамок

Компания вернется к использованию алюминиевых корпусов. Это станет значительным изменением стратегии, поскольку титан был представлен всего два года назад как главное преимущество флагманов. В то же время, эксклюзивным правом на титановый дизайн будет обладать совершенно новая модель — iPhone 17 Air. Уточняется, что его корпус будет выполнен из титаново-алюминиевого сплава.

В Apple рассказали, что iPhone 17 Pro и Pro Max лишатся титановых рамок. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Компания вернется к использованию алюминиевых корпусов. Это станет значительным изменением стратегии, поскольку титан был представлен всего два года назад как главное преимущество флагманов.

В то же время, эксклюзивным правом на титановый дизайн будет обладать совершенно новая модель — iPhone 17 Air.

Уточняется, что его корпус будет выполнен из титаново-алюминиевого сплава.

Фото: Apple