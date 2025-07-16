Семью аистов заметили неподалеку от Рязани

Недалеко от Рязани, в 25 километрах, жители заметили семью аистов, расположившихся на водонапорной башне. Об этом рассказали в телеграм-канале «Нетипичная Рязань». Как отмечается в посте, за этими птицами «интересно наблюдать: как заботливо поправляют гнездо, как один из них вдруг взмывает в небо». Также автор призывает не тревожить аистов и позволить им жить в спокойствии.

Недалеко от Рязани, в 25 километрах, жители заметили семью аистов, расположившихся на водонапорной башне. Об этом рассказали в телеграм-канале «Нетипичная Рязань».

Как отмечается в посте, за этими птицами «интересно наблюдать: как заботливо поправляют гнездо, как один из них вдруг взмывает в небо».

Также автор призывает не тревожить аистов и позволить им жить в спокойствии.

Фото: прекрасное рядом