Рязанских водителей предупредили об установке новой дорожной камеры на 40 км/ч

Объект видеофиксации монтируют на пересечении улиц Черновицкой и Островского. «Ставят новую камеру на 40 км/ч. Стоят новые знаки „зона 40“», — говорится в посте.