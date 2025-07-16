Рязанских водителей предупредили об установке новой дорожной камеры на 40 км/ч
Объект видеофиксации монтируют на пересечении улиц Черновицкой и Островского. «Ставят новую камеру на 40 км/ч. Стоят новые знаки „зона 40“», — говорится в посте.
Рязанских водителей предупредили об установке новой дорожной камеры. Об этом пишет паблик «ПУВР» ВКонтакте.
Объект видеофиксации монтируют на пересечении улиц Черновицкой и Островского.
«Ставят новую камеру на 40 км/ч. Стоят новые знаки „зона 40“», — говорится в посте.
Фото: «ПУВР» ВКонтакте.