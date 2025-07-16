Рязанку осудили за убийство матери

Железнодорожный районный суд города Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Согласно материалам дела, в начале декабря 2024 года в утренние часы между подсудимой и ее пожилой матерью возник словесный конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей своей матери, после чего покинула место происшествия. В результате полученных травм пенсионерка скончалась. Подсудимая признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя о том, что исправление осужденной возможно только в условиях изоляции от общества, назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Железнодорожный районный суд города Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в начале декабря 2024 года в утренние часы между подсудимой и ее пожилой матерью возник словесный конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей своей матери, после чего покинула место происшествия. В результате полученных травм пенсионерка скончалась.

Подсудимая признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя о том, что исправление осужденной возможно только в условиях изоляции от общества, назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.