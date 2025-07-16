Рязанка купила в супермаркете готовую курицу с плесенью

По словам женщины, кулинарию она приобрела по адресу Пролетарская, дом 17 и увидела в ней грибки. «Остальная же курица была с белым налетом, на что сказали это нормально, она просто лежит весь день, когда работнице рядом стоящей сказала об этом, она спокойно помахала головой будто это норма у них. Как персонал не смотрит и не проверяет все это? Человек не увидит и возьмет детям это», — возмутилась покупательница.

Рязанка купила в супермаркете готовую курицу с плесенью. Об этом в редакцию РЗН. Инфо написала читательница.

По словам женщины, кулинарию она приобрела по адресу Пролетарская, дом 17 и увидела в ней грибки.

«Остальная же курица была с белым налетом, на что сказали это нормально, она просто лежит весь день, когда работнице рядом стоящей сказала об этом, она спокойно помахала головой будто это норма у них. Как персонал не смотрит и не проверяет все это? Человек не увидит и возьмет детям это», — возмутилась покупательница.