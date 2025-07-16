Рязанцев пригласили на день рождения Государственного музея-заповедника Есенина. Информацию сообщила пресс-служба учреждения.
Событие в честь 60-летия со дня основания пройдет 26 июля.
Для гостей запланирована масштабная программа. Посетители смогут встретиться с основателями музея, прослушать лекции. Под открытым небом организуют выставку об основных событиях за годы существования. В центре села обустроят игровую зону для взрослых и детей. На площадке будут работать точки фудкорта, мастер-классы.
В Земской школе желающих обучат винтажной каллиграфии. На усадьбе родителей Сергея Есенина гостей будет ждать интерактивная площадка и дегустация блюда из кухни Рязанского края — «губенки гречневой с грибами лесными и говяжьей голяшкою растомленную».
В 13.00 состоится возложение цветов к памятнику поэту. Там же пройдет музыкальное выступление.
В 14.00 на главной сцене пройдет торжественное открытие праздника.
Кульминацией юбилейного дня станет концерт.
Полная программа доступна по
Возрастное ограничение — 6+.