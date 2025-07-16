Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
Из-за ремонтных работ на водопроводе 16 июля c 10:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам, указанным по ссылке.
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом пишет «Водоканал».
Из-за ремонтных работ на водопроводе 16 июля c 10:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Лесной проезд, д. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22;
- 1-й Лесной тупик, д. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
- 1-й проезд Добролюбова, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- 1-й проезд Шевцовой, д. 1, 2 корп.2, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/7, 11/26, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25/25, 28, 30, 32, 32а;
- 2-й Лесной проезд, д. 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29;
- 2-й Лесной тупик, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7/19, 9, 10/38, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59;
- 2-й проезд Добролюбова, д. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
- 3-й проезд Добролюбова, д. 1/10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16/7, 18/8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32/8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54;
- 4-й проезд Добролюбова, д. 2/12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29/16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
- 5-й проезд Добролюбова, д. 3, 5, 6, 7, 9/5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 60;
- 6-й проезд Добролюбова, д. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19/43, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34;
- ул. Громовой, д. 9, 10/29, 11, 12, 13/28, 14, 15/27, 17, 19/28, 21, 22/29, 23, 23а, 24, 25, 26/2, 27, 29, 31, 32/43, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43/33, 44, 45, 46, 47/42, 48, 50, 52/35, 54, 56;
- ул. Добролюбова, д. 2, 6/2, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13/40, 14/43, 15/39, 16, 17, 18, 19, 20/41, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/42, 31, 32/41, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66/34, 68, 70, 72/46, 76, 78/56;
- ул. Дорожная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/11, 8, 8 корп.1, 9, 11, 13/53, 14, 15, 16, 17/54, 18, 19/51, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41/24, 45, 47, 55;
- ул. Достоевского, д. 1, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/3, 15/5, 16/4, 17/6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/5, 26, 27/6, 28/3, 29, 30/4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/5, 40, 42/3, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52;
- ул. Лесная, д. 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 11, 12, 13, 14, 14 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/27, 27, 29/29, 31, 32, 32а, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 67, 28 (ОБДПС);
- ул. Новоселковская, д. 3 (Рязанская областная ветеринарная станция, ГБУ, ветеринарная аптека), 3б (Электрика от, А до Я, оптово-розничная компания), 7 (Лесок, ООО, производственная компания);
- Прудный проезд, д. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18;
- ул. Тюленина, д.14/3, 15, 16, 17, 18/4, 20/11, 22, 24, 34, 36;
- ул. Чехова, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13/1, 15/2, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 66 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья);
- ул. Шевцовой, д. 10, 12, 13/15, 15, 16/17, 17/16, 18, 19/23, 20/18, 21, 22, 23/24, 24, 26/26, 28, 31, 32, 33/8, 34, 35, 36/10, 37, 38, 39/20, 40, 41, 42, 43, 44/23, 45/30, 46, 48/32
Также с 09:30 до 17:00 холодную воду отключили по адресу:
- ул. Пойменная с д. 1 по д. 69 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 58 (четная сторона).