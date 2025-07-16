Рязанцев предупредили о контрафактных препаратах для животных

На территории РФ нашли серию ветеринарных препаратов, ввоз которых не осуществлялся: Рабизин (вакцина против бешенства у животных) — серии F40244 (срок годности до 17.04.2025) и С32801 (до 16.11.2026); Пуревакс RCPCh (вакцина для кошек) — серия G45184 (до 13.11.2025); Эурикан DHPPi2-L (вакцина для собак) — серии G55254, G64878, G42941 (сроки до 2026 г.); Фронтлайн Комбо (фипронил, S-метопрен) — серии Е89523А (до 31.01.2026) и G087964А (до 30.04.2027). Рязанцам рекомендовали приобретать препараты только у проверенных поставщиков и при выявлении подозрительных серий незамедлительно обращаться в Россельхознадзор.

Рязанцев предупредили о контрафактных препаратах для животных. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

По данным ведомства, на территории РФ нашли серию ветеринарных препаратов, ввоз которых не осуществлялся:

Рабизин (вакцина против бешенства у животных) — серии F40244 (срок годности до 17.04.2025) и С32801 (до 16.11.2026);

Пуревакс RCPCh (вакцина для кошек) — серия G45184 (до 13.11.2025);

Эурикан DHPPi2-L (вакцина для собак) — серии G55254, G64878, G42941 (сроки до 2026 г.);

Фронтлайн Комбо (фипронил, S-метопрен) — серии Е89523А (до 31.01.2026) и G087964А (до 30.04.2027).

Рязанцам рекомендовали приобретать препараты только у проверенных поставщиков и при выявлении подозрительных серий незамедлительно обращаться в Россельхознадзор.