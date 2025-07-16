Россиянам назвали бюджетные направления для путешествий на поездах

Средняя стоимость билета в поселок Шепси, расположенный в Туапсинском районе, составляет 1225 рублей. Поездка в Дагомыс обойдется примерно в 1390 рублей, а билет в Вязьму — в 1490 рублей. Четвертое место в рейтинге занял город Кинешма с атмосферными купеческими особняками и торговыми рядами XIX—XX вв.еков. Средняя стоимость билета в этот город — 2290 рублей. За 2490 рублей можно отправиться в Славгород, расположенный в Кулундинской степи Алтайского края. Поездка в Великие Луки, известные своей исторической крепостью и уникальными спортивными мероприятиями, обойдется в среднем в 2730 рублей.

«Яндекс Путешествия» назвали Шепси, Дагомыс и Вязьму самыми доступными направлениями для поездок на поезде в августе. Об этом пишет «Газета. ру».

По данным сервиса, средняя стоимость билета в поселок Шепси, расположенный в Туапсинском районе, составляет 1225 рублей. Поездка в Дагомыс обойдется примерно в 1390 рублей, а билет в Вязьму — в 1490 рублей.

Четвертое место в рейтинге занял город Кинешма с атмосферными купеческими особняками и торговыми рядами XIX—XX вв. еков. Средняя стоимость билета в этот город — 2290 рублей.

За 2490 рублей можно отправиться в Славгород, расположенный в Кулундинской степи Алтайского края. Поездка в Великие Луки, известные своей исторической крепостью и уникальными спортивными мероприятиями, обойдется в среднем в 2730 рублей.

Также в список недорогих направлений вошли Псков (средняя стоимость билета — 2875 рублей), Комсомольск-на-Амуре с индустриальной эстетикой и музейным флотом (средняя стоимость билета — 2905 рублей), Октябрьский с горой Нарыштау, Икской пещерой и водопадами Шумиловского ущелья (средняя стоимость билета — 2955 рублей), а также Балашов с резным домом с «драконьими» водостоками и одним из лучших краеведческих музеев Саратовской области (средняя стоимость билета — 3080 рублей).