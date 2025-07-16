Российские ученые создают эндоскоп для диагностики и борьбы с раком

Ученые Новосибирского государственного университета разрабатывают новый эндоскоп, который сможет одновременно диагностировать и уничтожать раковые клетки. Об этом пишут РИА Новости. Эта разработка стала победителем конкурса мегагрантов Российского научного фонда. По словам старшего научного сотрудника Дениса Харенко, новое устройство объединяет методы «оптической биопсии» и терапию низкотемпературной плазмы. Это позволит врачам проводить диагностику и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта в режиме реального времени. Сейчас для диагностики рака требуется забор тканей, но с помощью нового эндоскопа исследования можно будет проводить прямо в организме. Устройство будет использовать лазер и плазму для точного воздействия на опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Ученые уверены, что их разработка значительно улучшит диагностику и лечение рака, позволяя выявлять заболевания на ранних стадиях. Они планируют создать эффективную систему, которая станет стандартом в области диагностики и терапии онкологических заболеваний.

Ученые Новосибирского государственного университета разрабатывают новый эндоскоп, который сможет одновременно диагностировать и уничтожать раковые клетки. Об этом пишут РИА Новости.

Эта разработка стала победителем конкурса мегагрантов Российского научного фонда.

По словам старшего научного сотрудника Дениса Харенко, новое устройство объединяет методы «оптической биопсии» и терапию низкотемпературной плазмы. Это позволит врачам проводить диагностику и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта в режиме реального времени.

Сейчас для диагностики рака требуется забор тканей, но с помощью нового эндоскопа исследования можно будет проводить прямо в организме. Устройство будет использовать лазер и плазму для точного воздействия на опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани.

Ученые уверены, что их разработка значительно улучшит диагностику и лечение рака, позволяя выявлять заболевания на ранних стадиях. Они планируют создать эффективную систему, которая станет стандартом в области диагностики и терапии онкологических заболеваний.