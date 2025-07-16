Под Рязанью иномарка насмерть сбила пешехода

ДТП произошло вечером 15 июля на 16-м километре автодороги Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов в Рязанском районе. 34-летний рязанец за рулем автомобиля Citroen Berlingo сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Его личность устанавливают. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.