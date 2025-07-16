Опубликован прогноз погоды на четверг в Рязанской области

17 июля будет облачно, с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +23…+28°С.