Минсельхоз России предложил зафиксировать цены на яйца

Мера направлена на поддержание рентабельности бизнеса в условиях роста производства. За первые пять месяцев 2025 года российские сельхозорганизации произвели 16,5 миллиарда куриных яиц, что на 6,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рост производства и сезонный фактор, связанный с традиционным летним снижением цен, влияют на ценовую динамику. В министерстве считают важным сохранение баланса между интересами потребителей и производителей. Рентабельность производства является ключевым фактором для устойчивого развития отрасли.

Минсельхоз России предложил зафиксировать цены на яйца в долгосрочных контрактах между производителями и торговыми сетями. Об этом пишут «Известия».

Мера направлена на поддержание рентабельности бизнеса в условиях роста производства.

За первые пять месяцев 2025 года российские сельхозорганизации произвели 16,5 миллиарда куриных яиц, что на 6,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рост производства и сезонный фактор, связанный с традиционным летним снижением цен, влияют на ценовую динамику.

В министерстве считают важным сохранение баланса между интересами потребителей и производителей. Рентабельность производства является ключевым фактором для устойчивого развития отрасли.

Для стабилизации цен предлагается расширить практику долгосрочных контрактов с фиксированной формулой расчета стоимости. Это поможет снизить риски колебаний цен как для производителей, так и для ритейлеров. Соблюдение условий таких контрактов будет регулироваться законодательством.

Минсельхоз уже прорабатывает эти предложения с представителями отрасли.