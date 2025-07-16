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Минсельхоз России ищет способы стабилизации цен на куриные яйца
Минсельхоз России рассматривает меры для стабилизации цен на куриные яйца на фоне жалоб производителей, которые вынуждены продавать свою продукцию ниже себестоимости. В частности, министерство прорабатывает возможность расширения практики долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, что должно помочь снизить риски ценовых колебаний как для производителей, так и для торговых сетей. Об этом сообщается на сайте РИА Новостей. По информации ассоциации «Народный фермер», фермеры массово уничтожают кур-несушек из-за падения цен и снижения рентабельности бизнеса. Согласно данным Росстата, средняя стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей, что является первым подобным случаем с октября 2023 года. Снижение цен продолжилось в июне и июле, где с начала июля стоимость яиц снизилась на 2,3%. Несмотря на это, производство куриных яиц в России продолжает расти: за январь-май 2025 года сельхозорганизации произвели 16,5 миллиарда штук, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минсельхоз отметил, что рост объемов производства и сезонное удешевление яиц оказывают влияние на ценовую динамику. Гендиректор «Росптицесоюза» Галина Бобылева подтвердила, что временный дисбаланс на рынке связан с ростом предложения. Она подчеркнула необходимость введения системы долгосрочных договоров с фиксированной ценой для всех производителей, включая средние и мелкие предприятия. Гендиректор агрохолдинга «Таврос» Елена Лазаренко отметила, что количество птицы на их предприятиях не сокращается и что они работают над эффективностью процессов и заключением долгосрочных контрактов с сетями. Ассоциация «Народный фермер» начала работу с Минпромторгом по созданию прозрачного и стабильного ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, включая яйца. Исполнительный директор ассоциации Станислав Санкеев заявил о намерении добиться справедливого ценообразования и исключить случаи закупки продукции у фермеров по ценам ниже себестоимости.

Минсельхоз России рассматривает меры для стабилизации цен на куриные яйца на фоне жалоб производителей, которые вынуждены продавать свою продукцию ниже себестоимости. В частности, министерство прорабатывает возможность расширения практики долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, что должно помочь снизить риски ценовых колебаний как для производителей, так и для торговых сетей. Об этом сообщается на сайте РИА Новостей.

По информации ассоциации «Народный фермер», фермеры массово уничтожают кур-несушек из-за падения цен и снижения рентабельности бизнеса. Согласно данным Росстата, средняя стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей, что является первым подобным случаем с октября 2023 года. Снижение цен продолжилось в июне и июле, где с начала июля стоимость яиц снизилась на 2,3%.

Несмотря на это, производство куриных яиц в России продолжает расти: за январь-май 2025 года сельхозорганизации произвели 16,5 миллиарда штук, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минсельхоз отметил, что рост объемов производства и сезонное удешевление яиц оказывают влияние на ценовую динамику.

Гендиректор «Росптицесоюза» Галина Бобылева подтвердила, что временный дисбаланс на рынке связан с ростом предложения. Она подчеркнула необходимость введения системы долгосрочных договоров с фиксированной ценой для всех производителей, включая средние и мелкие предприятия.

Гендиректор агрохолдинга «Таврос» Елена Лазаренко отметила, что количество птицы на их предприятиях не сокращается и что они работают над эффективностью процессов и заключением долгосрочных контрактов с сетями.

Ассоциация «Народный фермер» начала работу с Минпромторгом по созданию прозрачного и стабильного ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, включая яйца. Исполнительный директор ассоциации Станислав Санкеев заявил о намерении добиться справедливого ценообразования и исключить случаи закупки продукции у фермеров по ценам ниже себестоимости.