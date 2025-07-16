19-летнего курьера телефонных мошенников осудят в Рязани

Отмечается, что мужчина помог иностранному колл-центру похитить у рязанского пенсионера около 16 тысяч долларов США и 100 тысяч рублей. После этого курьер перевел деньги на счета и крипто-кошелек своих сообщников, оставив себе 70 тысяч рублей. Злоумышленника заключили под стражу.

19-летнего курьера телефонных мошенников осудят в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что мужчина помог иностранному колл-центру похитить у рязанского пенсионера около 16 тысяч долларов США и 100 тысяч рублей.

После этого курьер перевел деньги на счета и крипто-кошелек своих сообщников, оставив себе 70 тысяч рублей.

Злоумышленника заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд.