19-летнего курьера телефонных мошенников осудят в Рязани
Отмечается, что мужчина помог иностранному колл-центру похитить у рязанского пенсионера около 16 тысяч долларов США и 100 тысяч рублей. После этого курьер перевел деньги на счета и крипто-кошелек своих сообщников, оставив себе 70 тысяч рублей. Злоумышленника заключили под стражу.
19-летнего курьера телефонных мошенников осудят в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что мужчина помог иностранному колл-центру похитить у рязанского пенсионера около 16 тысяч долларов США и 100 тысяч рублей.
После этого курьер перевел деньги на счета и крипто-кошелек своих сообщников, оставив себе 70 тысяч рублей.
Злоумышленника заключили под стражу.
Уголовное дело направили в суд.