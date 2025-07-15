За время весеннего призыва на военную службу поступили 1300 рязанцев

Отбор начался 1 апреля и завершился 15 июля. Отмечается, что он выполнен полностью и с высоким качеством. Призывников из Рязанской области отправят в четыре военных округа. Они пройдут службу во всех видах и родах Вооруженных Сил РФ. В настоящее время в регионе уже началась подготовка к осеннему призыву.

За время весеннего призыва на военную службу поступили 1300 рязанцев. Итоги кампании опубликовали на сайте регионального правительства.

Отбор начался 1 апреля и завершился 15 июля. Отмечается, что он выполнен полностью и с высоким качеством.

Призывников из Рязанской области отправят в четыре военных округа. Они пройдут службу во всех видах и родах Вооруженных Сил РФ.

В настоящее время в регионе уже началась подготовка к осеннему призыву.