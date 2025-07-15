В Уфе компания друзей изнасиловала подростка во время игры в «Бутылочку»

В Уфе компания друзей изнасиловала подростка во время игры в «Бутылочку». Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

19-летняя Дарья, 18-летний Артем, 20-летний Никита, две несовершеннолетние девочки и 12-летний Егор начали игру с типичных заданий, затем перешли к раздеваниям и после начали мастурбировать и заниматься оральным сексом.

В какой-то момент игры Артему предстояло выполнять задание и Дарья предложила два варианта: поцеловать Егора или изнасиловать*. Участник выбрал второе и выполнил условие, несмотря на протесты жертвы.

О произошедшем узнала сестра мальчика и написала заявление в полицию.

Дарью и Никиту задержали. На них возбудили уголовное дело. Артем находится в розыске.

*движение ЛГБТ запрещено к распространению в России