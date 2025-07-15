В Рязанской области нашли свалку трупов животных

Находку сделали в Скопинском районе. Специалисты начали проводить работы по уничтожению отходов крупного рогатого скота и дезинфекции территории. В отношении лица, виновного в нарушении ветеринарного законодательства в части сбора и утилизации биологических отходов, будут приняты соответствующие меры по привлечению к административной ответственности.