В Рязанском кремле зарегистрировали первенца молодой семьи Елисея

В Рязани состоялась торжественная регистрация первенца молодой семьи в Кремле. Супруги Руслан и Вероника Походун стали родителями, у них родился сын Елисей. Об этом сообщило главное управление ЗАГС. На церемонии вручения свидетельства о рождении присутствовали почетные гости, среди которых первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков и митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Родители также получили памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».

В Рязани состоялась торжественная регистрация первенца молодой семьи в Кремле. Супруги Руслан и Вероника Походун стали родителями, у них родился сын Елисей. Об этом сообщило главное управление ЗАГС.

На церемонии вручения свидетельства о рождении присутствовали почетные гости, среди которых первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков и митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Родители также получили памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».

Фото: Главное управление ЗАГС Рязанской области