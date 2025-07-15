В Рязанском кремле зарегистрировали первенца молодой семьи Елисея
В Рязани состоялась торжественная регистрация первенца молодой семьи в Кремле. Супруги Руслан и Вероника Походун стали родителями, у них родился сын Елисей. Об этом сообщило главное управление ЗАГС. На церемонии вручения свидетельства о рождении присутствовали почетные гости, среди которых первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков и митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Родители также получили памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».
В Рязани состоялась торжественная регистрация первенца молодой семьи в Кремле. Супруги Руслан и Вероника Походун стали родителями, у них родился сын Елисей. Об этом сообщило главное управление ЗАГС.
На церемонии вручения свидетельства о рождении присутствовали почетные гости, среди которых первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков и митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Родители также получили памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».
Фото: Главное управление ЗАГС Рязанской области