В районе Горрощи произошло ДТП

В районе Горрощи произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань». По словам автора поста, на месте происшествия МЧС «вскрывали» Ладу, а также приехали 2 реанимации и машина полиции. Со слов очевидцев, иномарка вылетела на красный свет. Также свидетели сообщают, что пострадал мужчина.