В районе Горрощи произошло ДТП
В районе Горрощи произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань». По словам автора поста, на месте происшествия МЧС «вскрывали» Ладу, а также приехали 2 реанимации и машина полиции. Со слов очевидцев, иномарка вылетела на красный свет. Также свидетели сообщают, что пострадал мужчина.
В районе Горрощи произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».
По словам автора поста, на месте происшествия МЧС «вскрывали» Ладу, а также приехали 2 реанимации и машина полиции.
Со слов очевидцев, иномарка вылетела на красный свет.
Также свидетели сообщают, что пострадал мужчина.
Фото: Топор. Рязань