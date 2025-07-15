В Нижнем Новгороде 17-летнюю девушку изнасиловали на набережной

В Нижнем Новгороде 17-летнюю девушку изнасиловали на набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По словам пострадавшей, она приехала погулять на вечеринку вместе с сестрой и двумя знакомыми. Там нижегородка и познакомилась с нападавшим. Изначально она спутала его со своим знакомым.

«Во время нашего разговора при всей компании он мне предлагал уехать в двухэтажный дом, за это он мне даст 10 тысяч рублей. Предлагал поехать кататься на машине. После того, как моя сестра и двое знакомых ушли, он мне предложил прогуляться вдоль берега Гребного канала. За мной побежала сестра, так как волновалась, но я сказала, что все нормально, я просто прогуляюсь», — рассказала девушка.

Она подчеркнула, что новый приятель привел студентку к дикому пляжу, заросшему кустами и зеленью.

«Мы стояли целовались. И тут он начал раздеваться. Я сразу сказала, что ничего у нас не будет. После очередного отказал он повалил меня в кусты и начал срывать одежду. Почувствовав мое сопротивление, он стал бить меня кулаками по лицу, всего он нанес около 4-5 ударов. Теперь у меня разбиты губы и нос, по всему телу ссадины и укусы», — заключила пострадавшая.

Нападавшего нашли — ему 18 лет.