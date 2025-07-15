В Михайлове простились с погибшим на СВО рязанцем

Евгения Причислова не стало 3 июля 2025 года из-за ранения, несовместимого с жизнью, полученного при выполнении боевой задачи. Прощание состоялось 14 июля. 22 января 2024 года он поступил на военную службу по контракту. Был наводчиком водителем в/ч 26388 Луганской Народной Республики. Является ветераном боевых действий. Награжден Медалью «За ратную доблесть», Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. У рязанца остались жена и двое детей.