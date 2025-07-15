В Ермиши мотоциклист получил открытый перелом после ДТП
В Ермиши произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщается в телеграм-канале"Топор. Рязань". По информации очевидцев, инцидент случился, когда женщина-водитель автомобиля не уступила дорогу мотоциклу. В результате столкновения мотоциклист получил открытый перелом правой руки и множественные ссадины. Водитель автомобиля не пострадала. Остальные подробности пока неизвестны.
В Ермиши произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщается в телеграм-канале"Топор. Рязань".
По информации очевидцев, инцидент случился, когда женщина-водитель автомобиля не уступила дорогу мотоциклу. В результате столкновения мотоциклист получил открытый перелом правой руки и множественные ссадины.
Водитель автомобиля не пострадала.
Остальные подробности пока неизвестны.
Фото: Топор. Рязань