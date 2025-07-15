В Ермиши мотоциклист получил открытый перелом после ДТП

В Ермиши произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщается в телеграм-канале"Топор. Рязань". По информации очевидцев, инцидент случился, когда женщина-водитель автомобиля не уступила дорогу мотоциклу. В результате столкновения мотоциклист получил открытый перелом правой руки и множественные ссадины. Водитель автомобиля не пострадала. Остальные подробности пока неизвестны.