Сотрудники Рязанского приборного завода приняли участие в квизе Ростеха «Битва умов»

Пять сборных Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) поучаствовали в первом этапе интеллектуального турнира, две из них прошли во второй этап. Турнир был организован в онлайн-формате на специальной платформе.

Государственный Рязанский приборный завод представили пять команд, состоящих из сотрудников различных подразделений: «Кеш и печеньки», «Энтропия», «Высший пилотаж», «Опасные связи» и «Сборная Касимова».

Сборные «Кеш и печеньки» и «Энтропия» продолжат борьбу за звание победителя на следующем этапе соревнований.

«Мы в первый раз принимали участие в таком квизе. Интересный формат, удобная платформа, доступный и понятный ход игры, классная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Нашей команде больше всего понравились раунды, связанные с музыкой и те, для которых нужно было подключать логическое мышление. Очень порадовало, что организаторы включили в перечень вопросов квиза информацию об участии ГРПЗ в экспозиции „Подвиг Народа“ Музея Победы в Москве с материалами о выпуске предприятием десантных планеров в годы Великой Отечественной войны», — поделилась своими впечатлениями капитан команды «Кэш и печеньки» ведущий системный аналитик Алёна Королева.

По мнению члена команды «Энтропия» инженера-конструктора Николая Заигрова, «Битва умов» — это целое приключение. Каждый раунд игры приносил команде новые знания, эмоции и впечатления, настолько динамично она прошла. «С первых минут мы погрузились в атмосферу азарта и соперничества. Такие игры способствуют сплочению коллектива и налаживанию межличностных связей с коллегами» — отметил он.

Целью корпоративного интеллектуального турнира «Битва умов» является развитие командного взаимодействия и выявление сильнейших коллективов, состоящих из сотрудников предприятий, которые входят в состав Ростеха. В нем приняли участие более 580 команд, 350 из них продолжат борьбу на втором этапе турнира, который пройдет 18 июля.