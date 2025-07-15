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Рязанскую компанию подозревают в изготовлении подделок автозапчастей
Владивостокская таможня продолжает активную борьбу с незаконным ввозом неоригинальных автозапчастей, выдаваемых за оригинальные. Об этом сообщают «Вести:Приморье». В настоящее время в Арбитражном суде Приморского края рассматривается дело № А51-4293/2025, в котором к административной ответственности привлечено ООО «ЕГОРЬЕ» из Рязани. Таможенные инспекторы усомнились в подлинности автозапчастей для корейских автомобилей «Киа» и «Хёндэ», которые были ввезены компанией. По мнению таможни, эти запчасти не были произведены на настоящих корейских заводах, что ставит под сомнение их оригинальность. В связи с этим продукция была изъята и помещена на склад временного хранения. В случае подтверждения подозрений, суд может наложить штраф на компанию в размере от 50 до 200 тысяч рублей и конфисковать товар. Представители компаний «Киа» и «Хёндэ» участвуют в судебных заседаниях в качестве третьих лиц. Несмотря на возражения таможни и представителей корейских компаний, ООО «ЕГОРЬЕ» подало ходатайство о знакомстве с заключениями таможенных экспертов, однако суд отказал в удовлетворении этого запроса, посчитав его попыткой затянуть процесс. Решение по делу пока не вынесено, и редакция будет следить за развитием ситуации.

Владивостокская таможня продолжает активную борьбу с незаконным ввозом неоригинальных автозапчастей, выдаваемых за оригинальные. Об этом сообщают «Вести:Приморье».

В настоящее время в Арбитражном суде Приморского края рассматривается дело № А51-4293/2025, в котором к административной ответственности привлечено ООО «ЕГОРЬЕ» из Рязани.

Таможенные инспекторы усомнились в подлинности автозапчастей для корейских автомобилей «Киа» и «Хёндэ», которые были ввезены компанией. По мнению таможни, эти запчасти не были произведены на настоящих корейских заводах, что ставит под сомнение их оригинальность. В связи с этим продукция была изъята и помещена на склад временного хранения.

В случае подтверждения подозрений, суд может наложить штраф на компанию в размере от 50 до 200 тысяч рублей и конфисковать товар. Представители компаний «Киа» и «Хёндэ» участвуют в судебных заседаниях в качестве третьих лиц.

Несмотря на возражения таможни и представителей корейских компаний, ООО «ЕГОРЬЕ» подало ходатайство о знакомстве с заключениями таможенных экспертов, однако суд отказал в удовлетворении этого запроса, посчитав его попыткой затянуть процесс. Решение по делу пока не вынесено, и редакция будет следить за развитием ситуации.