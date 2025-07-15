Рязанцев попросили помочь в поисках 50-летнего мужчины

Отмечается, что Петр Рябчун из Новомосковска Тульской области. Мужчина может находиться в Рязанской области. Приметы: 173 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серо-карие. Одежда: синие джинсы, свитер черного цвета с зеленым орнаментом и коричневые ботинки.