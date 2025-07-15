Рязанцев попросили помочь в поисках 50-летнего мужчины
Отмечается, что Петр Рябчун из Новомосковска Тульской области. Мужчина может находиться в Рязанской области. Приметы: 173 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серо-карие. Одежда: синие джинсы, свитер черного цвета с зеленым орнаментом и коричневые ботинки.
Рязанцев попросили помочь в поисках 50-летнего мужчины. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Отмечается, что Петр Рябчун из Новомосковска Тульской области.
Мужчина может находиться в Рязанской области.
Приметы: 173 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серо-карие.
Одежда: синие джинсы, свитер черного цвета с зеленым орнаментом и коричневые ботинки.