Рязанца осудят за сбыт наркотиков в крупном размере и отмывание денег

Установлено, что в 2024 году фигурант вступил в сговор с представителями нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков и стал выполнят функции курьера. В его задачи входило получение через тайники оптовых партий наркотиков и осуществление закладок в населенных пунктах Рязанской области. В январе 2025 года злоумышленника задержали в Касимове. Полицейские обнаружили 50 закладок с производным N-метилэфедрона общей массой более 110 граммов.

Рязанца осудят за сбыт наркотиков в крупном размере и отмывание денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что в 2024 году фигурант вступил в сговор с представителями нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков и стал выполнят функции курьера.

В его задачи входило получение через тайники оптовых партий наркотиков и осуществление закладок в населенных пунктах Рязанской области.

В январе 2025 года злоумышленника задержали в Касимове.

Полицейские обнаружили 50 закладок с производным N-метилэфедрона общей массой более 110 граммов.

Кроме того, мужчина получил от кураторов в криптовалюте лайткойн вознаграждение, эквивалентное 94 тысячам рублей. Он совершил легализацию денежных средств.

Мужчине предъявлены обвинения. Его заключили под стражу.

Уголовное дело передадут в суд.