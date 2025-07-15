Россиянам рассказали о самых серьезных хакерских атаках в 2025 году

Почти две трети (64%) российских специалистов в области информационных технологий и информационной безопасности считают вирусы-шифровальщики основной киберугрозой на 2025 год. На втором месте по значимости оказались продолжительные целевые атаки, известные как APT-атаки (28% респондентов), а на третьем — DDoS-атаки (8%). Эти данные свидетельствуют о значительных изменениях в структуре киберугроз. В прошлогоднем аналогичном исследовании DDoS-атаки назывались главной опасностью (62% экспертов). Теперь же основное внимание переключилось на атаки, направленные на шифрование данных с целью вымогательства или целенаправленного разрушения ИТ-инфраструктуры.

Почти две трети (64%) российских специалистов в области информационных технологий и информационной безопасности считают вирусы-шифровальщики основной киберугрозой на 2025 год. Это следует из исследования компании «К2 Кибербезопасность», проведенного в рамках экосистемы К2Тех, передает «Газета. ру».

На втором месте по значимости оказались продолжительные целевые атаки, известные как APT-атаки (28% респондентов), а на третьем — DDoS-атаки (8%).

Эти данные свидетельствуют о значительных изменениях в структуре киберугроз. В прошлогоднем аналогичном исследовании DDoS-атаки назывались главной опасностью (62% экспертов). Теперь же основное внимание переключилось на атаки, направленные на шифрование данных с целью вымогательства или целенаправленного разрушения ИТ-инфраструктуры.

Кроме того, подчеркивается, что восстановление инфраструктуры после кибератаки с использованием вируса-шифровальщика — это индивидуальная задача, требующая заранее подготовленных регламентов. Готовность к восстановлению систем не менее важна, чем их превентивная защита.