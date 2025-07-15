Россиянам рассказали, какой доход нужен для регулярных путешествий

Для того чтобы позволить себе частые поездки, необходимо иметь зарплату в диапазоне от 201 до 500 тысяч рублей. В России таких людей всего 7%. Об этом сообщает «Лента. ру» со ссылкой на исследования аналитиков финансового маркетплейса «Банки. ру». Большинство путешественников (47%) предпочитают отдыхать внутри страны, тогда как только 10% выезжают за границу. Среди тех, кто выбирает внутренний туризм, наибольшей популярностью пользуется Черноморское побережье (43%), познавательные туры по городам России (42%) и поездки в Москву и Санкт-Петербург (30%). Опрос показал, что среди респондентов было почти равное количество мужчин и женщин (49% и 51% соответственно). Возрастная структура опрошенных также разнообразна: 39% составляют люди в возрасте 46-60 лет, 29% — старше 60 лет, 21% — в возрасте 31-45 лет и 10% — до 30 лет. Основная часть респондентов родом из Москвы и Санкт-Петербурга.

Для того чтобы позволить себе частые поездки, необходимо иметь зарплату в диапазоне от 201 до 500 тысяч рублей. В России таких людей всего 7%. Об этом сообщает «Лента. ру» со ссылкой на исследования аналитиков финансового маркетплейса «Банки. ру».

Большинство путешественников (47%) предпочитают отдыхать внутри страны, тогда как только 10% выезжают за границу. Среди тех, кто выбирает внутренний туризм, наибольшей популярностью пользуется Черноморское побережье (43%), познавательные туры по городам России (42%) и поездки в Москву и Санкт-Петербург (30%).

Опрос показал, что среди респондентов было почти равное количество мужчин и женщин (49% и 51% соответственно). Возрастная структура опрошенных также разнообразна: 39% составляют люди в возрасте 46-60 лет, 29% — старше 60 лет, 21% — в возрасте 31-45 лет и 10% — до 30 лет. Основная часть респондентов родом из Москвы и Санкт-Петербурга.