Россиянам рассказали, как улучшить качество сна

Ежедневные физические нагрузки способствуют более глубокому сну и лучшему восстановлению организма. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на исследование в журнале Journal of Physical Activity and Health. Ученые в течение нескольких месяцев отслеживали активность и качество сна студентов с помощью носимых устройств, установив, что частота физических движений имеет большее значение, чем их общий объем. Результаты показали, что даже 10 минут умеренной или интенсивной активности каждый день способствуют увеличению фазы глубокого сна. Студенты, которые регулярно занимались физической активностью, просыпались более бодрыми и чувствовали себя спокойнее. Легкие физические нагрузки, такие как прогулки или короткие перерывы на разминку, также положительно влияли на качество ночного отдыха и общее настроение на следующий день. Авторы исследования подчеркивают, что регулярные физические нагрузки могут оказаться более эффективными, чем выполнение всей недельной нормы активности за несколько дней. Они призывают к пересмотру рекомендаций по физической активности, учитывая полученные данные. Исследователи отмечают, что для достижения пользы не обязательно заниматься марафонами — достаточно ежедневных коротких движений для улучшения сна, укрепления мозга и снижения риска хронических заболеваний.

Ежедневные физические нагрузки способствуют более глубокому сну и лучшему восстановлению организма. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на исследование в журнале Journal of Physical Activity and Health.

Ученые в течение нескольких месяцев отслеживали активность и качество сна студентов с помощью носимых устройств, установив, что частота физических движений имеет большее значение, чем их общий объем.

Результаты показали, что даже 10 минут умеренной или интенсивной активности каждый день способствуют увеличению фазы глубокого сна. Студенты, которые регулярно занимались физической активностью, просыпались более бодрыми и чувствовали себя спокойнее. Легкие физические нагрузки, такие как прогулки или короткие перерывы на разминку, также положительно влияли на качество ночного отдыха и общее настроение на следующий день.

Авторы исследования подчеркивают, что регулярные физические нагрузки могут оказаться более эффективными, чем выполнение всей недельной нормы активности за несколько дней. Они призывают к пересмотру рекомендаций по физической активности, учитывая полученные данные. Исследователи отмечают, что для достижения пользы не обязательно заниматься марафонами — достаточно ежедневных коротких движений для улучшения сна, укрепления мозга и снижения риска хронических заболеваний.