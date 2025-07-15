Российская армия освободила Петровку и Воскресенку в ДНР

Также ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников, уничтожили две немецкие пусковые установки ЗРК IRIS-T. Средства ПВО за последние сутки сбили семь управляемых авиабомб и 103 БПЛА.