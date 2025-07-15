Павел Малков рассказал о благоустройстве пространств в Рязанской области по нацпроектам

Павел Малков рассказал о благоустройстве пространств в Рязанской области по нацпроектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраивают города и поселки по всей Рязанской области. Например, преображается Елатьма в Касимовском округе.

«В прошлом году по проекту „Формирование комфортной городской среды“ привели в порядок Парк культуры и отдыха. Теперь жители проголосовали за пространство „Исторический центр города“ на улице Янина», — рассказал губернатор.

По его словам, власти начали масштабную работу по созданию новой прогулочной зоны. Расчистили территорию, проложили новые пешеходные дорожки и установили бордюры.

«Планируем установку нового ограждения, освещения и озеленение деревьями и кустарниками. Для удобства жителей поставим новые скамейки и урны, а также арку с качелями», — заключил он.