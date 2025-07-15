Иерея Вячеслава Зотова освободили от должности за присвоение пожертвований храма

15 июля Митрополит Рязанский и Михайловский Марк освободил иерея Вячеслава (Станислава) Зотова от должности настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Деулино Рязанского района. Соответствующий указ опубликовали на сайте Рязанской епархии. В документе также содержится информация о запрете священнослужения для Зотова за присвоение денежных средств, пожертвованных на нужды храма. Запрет будет действовать до тех пор, пока священнослужитель не принесет деятельного покаяния. В связи с этим, иерей лишается права носить священнические одежды и наперсный крест.

15 июля Митрополит Рязанский и Михайловский Марк освободил иерея Вячеслава (Станислава) Зотова от должности настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Деулино Рязанского района. Соответствующий указ опубликовали на сайте Рязанской епархии.

В документе также содержится информация о запрете священнослужения для Зотова за присвоение денежных средств, пожертвованных на нужды храма.

Запрет будет действовать до тех пор, пока священнослужитель не принесет деятельного покаяния. В связи с этим, иерей лишается права носить священнические одежды и наперсный крест.

Фото: Рязанская епархия