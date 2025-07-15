Госдума начала принятие законопроекта об увеличении штрафов за навязывание услуг

На пленарном заседании Госдумы был принят в первом чтении законопроект, который предлагает увеличить штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг до 1 миллиона рублей. Инициативу внесла группа депутатов в мае текущего года. Об этом пишет ТАСС. Согласно действующему законодательству, штрафы за подобные нарушения составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических лиц. Новый законопроект предполагает, что размеры штрафов для должностных лиц возрастут до 100-300 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250 тысяч рублей и даже до 1 миллиона рублей. Если законопроект будет принят, новые штрафы могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Авторы инициативы уверены, что такое увеличение штрафов станет действенной мерой по предотвращению нарушений со стороны хозяйствующих субъектов, так как текущие размеры штрафов не сдерживают их от навязывания потребителям ненужных товаров и услуг. Основная цель данного законопроекта — сделать соблюдение законодательства «О защите прав потребителей» более выгодным для бизнеса.

На пленарном заседании Госдумы был принят в первом чтении законопроект, который предлагает увеличить штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг до 1 миллиона рублей. Инициативу внесла группа депутатов в мае текущего года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно действующему законодательству, штрафы за подобные нарушения составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических лиц. Новый законопроект предполагает, что размеры штрафов для должностных лиц возрастут до 100-300 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250 тысяч рублей и даже до 1 миллиона рублей.

Если законопроект будет принят, новые штрафы могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Авторы инициативы уверены, что такое увеличение штрафов станет действенной мерой по предотвращению нарушений со стороны хозяйствующих субъектов, так как текущие размеры штрафов не сдерживают их от навязывания потребителям ненужных товаров и услуг. Основная цель данного законопроекта — сделать соблюдение законодательства «О защите прав потребителей» более выгодным для бизнеса.